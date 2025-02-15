Antalya Körfezi'nde sular berraklaşınca sır perdesi aralandı! "Venüs kuşağı" ilk kez görüntülendi

Antalya Körfezi'nde etkili olan yüksek basınç ve poyrazın etkisiyle suyun berraklaşması, denizaltı dünyasının gizemli canlılarını gün yüzüne çıkardı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi, fırsatı değerlendirerek gerçekleştirdikleri dalışlarda, doğada nadiren gözlemlenebilen "Venüs Kuşağı" adlı ilginç deniz canlısını görüntülemeyi başardı.

Bilimsel adı "cestum veneris" olan ve su renginde şeffaf bir yapısı olan bu canlı, denizanası benzeri bir plankton olarak biliniyor. Normalde çıplak gözle fark edilmesi zor olan Venüs kuşağı, Antalya Körfezi'nde ilk kez kayıt altına alındı.

Bahara girerken doğada olduğu gibi denizde de değişimler yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Poyraz yüzey ve kıyı suyunu açığa doğru götürdü. Açığın berrak suyu da alttan kıyıya doğru sürüklendiği için görüş çok iyi" dedi.

VENÜS KUŞAĞI NASIL BİR ORGANİZMA?

Görüntüledikleri Venüs kuşağı hakkında bilgiler de paylaşan Gökoğlu, "Venüs kuşağı, kemer şeklinde bir organizma. Hem medüzlerin hem de onların çoğalma dönemi şu anda. Denizanasına benzer bir canlı ancak bu kemer şeklinde" diye konuştu.

Gökoğlu, bu canlının yapısının yüzde 90 üzerinde sudan oluştuğunu ve su berrakken net görülebildiğini belirtti. Suyun renginde ve şeffaf bir organizma olduğu için su kirliyken zor görüldüğüne dikkati çekti. "Sürekli dalışlarımızda görüyoruz ancak şu ana kadar bu bölgede görüntü kaydına alınamamıştı" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde Venüs kuşağının yanı sıra, denizanası ailesinden olan küçük yapıdaki medüzler de yer aldı.