Asansörün kontrol ünitesi çaldılar! 'Pes' dedirten hırsızlık kamerada

Adana'da gece saatlerinde Sarıçam ilçesine bulunan bir aparmana giren V.K., O.A.Y. ve İ.M., çatı katına çıktı. Burada asansör dairesine giren şüphei, piyasa değeri 200 bin TL olduğu öğrenilen asansör kontrol cihazını çalıp kayıplara karıştı.

ÇATI KATINA ÇIKAN BİNA YÖNETİCİSİ ŞOKE OLDU

Asansörün çalışmadığını fark eden apartman yöneticisi Y.A, çatıl katına çıkınca şoke eden manzarayla karşılaştı. Asansör kontrol panelinin çalındığını fark eden yönetici hemen durumu ekiplere bildirdi.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Hırsızların apartmana giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken yapılan incelemelerin ardından 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.