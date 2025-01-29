Attığı oltaya martı takıldı, ailesinin tepkisi gülümsetti
29-01-2025 09:22
| Güncelleme: 29-01-2025 09:30
Hatay'da yaşayan olta balıkçısı İdris Kurt, güneşli havayı fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte sahile balık tutmaya gitti. Oltasını denize atan Kurt, tahmin edemeyeceği bir durumla karşı karşıya kaldı. Kurt'un oltasına martı takıldı. Yaşadığı ilginç anları cep telefonuyla kayıt altına alan Kurt’un ve çocuklarının şaşkınlığı kameraya yansıdı. Martıyı karaya çeken Kurt, hayvanı oltadan kurtararak tekrar doğaya bıraktı.