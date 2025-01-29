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Attığı oltaya martı takıldı, ailesinin tepkisi gülümsetti

29-01-2025 09:22 | Güncelleme: 29-01-2025 09:30
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Baran Aksoy

Hatay'da yaşayan olta balıkçısı İdris Kurt, güneşli havayı fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte sahile balık tutmaya gitti. Oltasını denize atan Kurt, tahmin edemeyeceği bir durumla karşı karşıya kaldı. Kurt'un oltasına martı takıldı. Yaşadığı ilginç anları cep telefonuyla kayıt altına alan Kurt’un ve çocuklarının şaşkınlığı kameraya yansıdı. Martıyı karaya çeken Kurt, hayvanı oltadan kurtararak tekrar doğaya bıraktı.

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