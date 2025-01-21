Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>YAŞAM>Bakara Suresi'nden esinlenen Hamidiye Camii, ilgi topluyor

Bakara Suresi'nden esinlenen Hamidiye Camii, ilgi topluyor

21-01-2025 17:09 | Güncelleme: 21-01-2025 17:09
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde yer alan ve 1910'lu yıllarda kerpiçten yapılan Hamidiye Camii, Bakara Suresi'nin 22. ayetinden esinlenerek yapılan iç dizaynıyla büyük ilgi görüyor. Camide bulut, ağaç ve çim gibi motifler sade bir şekilde resmedilmiş, harcamalardan kaçınılarak doğal bir görünüm sağlanmış. Caminin dış duvarlarında Arapça "Allah" ifadesi yer alıyor. Emekli imam Sefa Ekinci, 18 yıl camide görev yaptıktan sonra emekli olduğunu ve caminin görselliğiyle insanların dikkatini çektiğini söyledi. Masraf yapmadan sade şekilde camiyi dizayn ettiklerini belirten Ekinci, yapılan dizaynın Kırşehir ve şehir dışından da ilgi uyandırdığını anlattı. "Cami ciddi oranda ziyaretçi aldı. Altın varak ve ciddi harcama yapmadan bulutlar, ağaçlar ve çimleri resmettik" diyen emekli imam, her ilden camiyi gezmeye gelenler kadar namaz kılmak için de gelenler olduğunu ifade etti.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
İspanya'da limanda şiddetli patlama! Kimyasal alarmı verildi - DÜNYADÜNYA
İspanya'da limanda şiddetli patlama! Kimyasal alarmı verildi
Bakara Suresi'nden esinlenen Hamidiye Camii, ilgi topluyor - YAŞAMYAŞAM
Bakara Suresi'nden esinlenen Hamidiye Camii, ilgi topluyor
LPG'li araba kullananlar dikkat! '6 ayda bir yapmanız gerekiyor' diyerek uyardı: Aksi halde patlayabilir - YAŞAMYAŞAM
LPG'li araba kullananlar dikkat! '6 ayda bir yapmanız gerekiyor' diyerek uyardı: Aksi halde patlayabilir
Tutunduğu boru kopunca yere çakıldı: Çığlık çığlığa anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Tutunduğu boru kopunca yere çakıldı: Çığlık çığlığa anlar kamerada
Alevlerin yuttuğu otelden kurtulan vatandaş: İtfaiyenin gelmesi 1 buçuk saat sürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Alevlerin yuttuğu otelden kurtulan vatandaş: İtfaiyenin gelmesi 1 buçuk saat sürdü
Güngören'de 16 yaşındaki çocuk otobüs kaçırıp dehşet saçtı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Güngören'de 16 yaşındaki çocuk otobüs kaçırıp dehşet saçtı! O anlar kamerada
Manavdaki hırsızlık kamerada: Tüm kasayı boşalttı, rahat tavırları şaşkına çevirdi - GÜNDEMGÜNDEM
Manavdaki hırsızlık kamerada: Tüm kasayı boşalttı, rahat tavırları şaşkına çevirdi
Şiddetli yağış heyelan getirdi: Endonezya'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti - DÜNYADÜNYA
Şiddetli yağış heyelan getirdi: Endonezya'da çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin içi böyle görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin içi böyle görüntülendi
Yangın faciası havadan görüntülendi! İşte dehşetin yaşandığı otelin son hali - GÜNDEMGÜNDEM
Yangın faciası havadan görüntülendi! İşte dehşetin yaşandığı otelin son hali
Bir garip hırsızlık kamerada! İş yeri sahibi şikayetçi olmadı - GÜNDEMGÜNDEM
Bir garip hırsızlık kamerada! İş yeri sahibi şikayetçi olmadı
Elinden kaçan köpeğini yakalamak isterken az kalsın aracın altında kalıyordu - GÜNDEMGÜNDEM
Elinden kaçan köpeğini yakalamak isterken az kalsın aracın altında kalıyordu
Eve gitmek isteyen çocuklara köpek saldırdı! Çığlık atarak böyle kaçtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Eve gitmek isteyen çocuklara köpek saldırdı! Çığlık atarak böyle kaçtılar
Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları bağlayıp aşağı inmeye çalıştılar: 'Yardım edin, çıkamıyoruz' - GÜNDEMGÜNDEM
Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları bağlayıp aşağı inmeye çalıştılar: 'Yardım edin, çıkamıyoruz'
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Kırmızı ışıkta bekleyen aracı böyle sürükledi - GÜNDEMGÜNDEM
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Kırmızı ışıkta bekleyen aracı böyle sürükledi
Özgür Özel'in 'adayımız hazır' dediği isim kim? Fatih Atik canlı yayında açıkladı - POLİTİKAPOLİTİKA
Özgür Özel'in 'adayımız hazır' dediği isim kim? Fatih Atik canlı yayında açıkladı
LPG'li araba kullananlar dikkat! '6 ayda bir yapmanız gerekiyor' diyerek uyardı: Aksi halde patlayabilir - YAŞAMYAŞAM
LPG'li araba kullananlar dikkat! '6 ayda bir yapmanız gerekiyor' diyerek uyardı: Aksi halde patlayabilir
Midye yiyen kişi içinden çıkan altınla şaşkınlığa uğradı - YAŞAMYAŞAM
Midye yiyen kişi içinden çıkan altınla şaşkınlığa uğradı
Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtlarında taşıdılar! - YAŞAMYAŞAM
Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtlarında taşıdılar!
Kedinin fare ile oyunu kamerada - YAŞAMYAŞAM
Kedinin fare ile oyunu kamerada
Sislerle bezenmiş Karahisar Kalesi mest etti: Telefona duvar kağıdı yapmalık görüntüler - YAŞAMYAŞAM
Sislerle bezenmiş Karahisar Kalesi mest etti: Telefona duvar kağıdı yapmalık görüntüler
Doğu'nun Çukurova'sında göçsüz kış: Leylekler şehri terk etmedi - YAŞAMYAŞAM
Doğu'nun Çukurova'sında göçsüz kış: Leylekler şehri terk etmedi
Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistten itiraf: Bayılıyorum! - YAŞAMYAŞAM
Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistten itiraf: Bayılıyorum!
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu - YAŞAMYAŞAM
Porsuk Çayı'nda su samuru paniği: Görüntüler sosyal medyada viral oldu
Zavadanak Bekir'in başı tilkilerle dertte! Gülümseten sitem - YAŞAMYAŞAM
Zavadanak Bekir'in başı tilkilerle dertte! Gülümseten sitem