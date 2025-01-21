Bakara Suresi'nden esinlenen Hamidiye Camii, ilgi topluyor
21-01-2025 17:09
| Güncelleme: 21-01-2025 17:09
Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde yer alan ve 1910'lu yıllarda kerpiçten yapılan Hamidiye Camii, Bakara Suresi'nin 22. ayetinden esinlenerek yapılan iç dizaynıyla büyük ilgi görüyor. Camide bulut, ağaç ve çim gibi motifler sade bir şekilde resmedilmiş, harcamalardan kaçınılarak doğal bir görünüm sağlanmış. Caminin dış duvarlarında Arapça "Allah" ifadesi yer alıyor. Emekli imam Sefa Ekinci, 18 yıl camide görev yaptıktan sonra emekli olduğunu ve caminin görselliğiyle insanların dikkatini çektiğini söyledi. Masraf yapmadan sade şekilde camiyi dizayn ettiklerini belirten Ekinci, yapılan dizaynın Kırşehir ve şehir dışından da ilgi uyandırdığını anlattı. "Cami ciddi oranda ziyaretçi aldı. Altın varak ve ciddi harcama yapmadan bulutlar, ağaçlar ve çimleri resmettik" diyen emekli imam, her ilden camiyi gezmeye gelenler kadar namaz kılmak için de gelenler olduğunu ifade etti.