Bir çocuğun drone ile imtihanı: Önce sopa salladı, sonra kaçtı

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaybeyi Köyü'nde drone çekimi sırasında ilginç bir an yaşandı. Dronun kendisine yaklaştığını gören bir çocuk, elindeki sopa ile drone yakalamaya çalıştı. Başarılı olamayan çocuk, hızla kaçmaya başladı. Dronun kendisine yaklaştığını gören çocuk, yine durup sopa ile drona vurmaya çalıştı. Bu anları an be an kaydeden ekip, görüntüleri "Erzurum Misali" isimli sosyal medyada hesabında paylaştı ve görüntü ilgi odağı haline geldi.