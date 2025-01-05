Bursa’da herkesin gözü önünde amcasını defalarca bıçakladı!
05-01-2025 17:58
| Güncelleme: 05-01-2025 18:00
Bursa’da sinir krizi geçiren yeğen, alışveriş merkezinin önünde yüzlerce kişinin arasında amcasını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan amca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yeğen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayda yeğene tepki gösteren vatandaşlar, linç etmeye kalktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan amcanın hayati tehlikesi devam ederken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor…