Çöp kamyonunun altında kalarak can verdi! Feci kaza kamerada

Bursa'da geçen ay oğlunu ziyarete giden 4 çocuk annesi Nuriye Tan çöp kamyonu altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çöp kamyonu cadde üzerinde bulunan çöp konteynırından çöpleri aldı. Caddeye dönmek üzere geri manevra yapan kamyon arkasında bulunan 66 yaşındaki Nuriye Tan'ı fark etmeyerek ezdi. Korkunç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayı fark eden çevredekiler sürücüye seslenerek aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan 66 yaşındaki Nuriye Tan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 2017 yılında babasını geçen ay da 66 yaşındaki annesi Nuriye Tan'ı kaybeden Soner Tan, "İlk kez annemsiz bayram yaşayacağız. O bizim için hem anne hem babaydı. Sürücünün ceza almasını istiyoruz. İlk duruşmada lütfen serbest bırakmasınlar" dedi.