Denizin ortasında korku dolu anlar! Sürüklenen teknedeki 2 kişi son anda kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Özel bir tekne makine arızası nedeniyle rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sürüklenmekte olan tekneyi tespit etti. Tekne içerisindeki C.A. ve C.Y. emniyetli şekilde Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Sürüklenen tekne ise Sahil Güvenlik botu tarafından çekilerek Kaş Limanı'na çekildi.