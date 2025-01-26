Dev balık tezgahta sergilendi! Çoğu insandan daha uzun ve ağır
26-01-2025 12:15
| Güncelleme: 26-01-2025 12:15
Elazığ'daki Keban Barajı'nda balıkçıların ağlarına takılan 1 metre 65 santim uzunluğunda ve yaklaşık 120 kilo ağırlığındaki dev turna balığı, Batman'da bir balıkçı tezgahında sergilendi. Balık, büyüklüğüyle müşterilerin dikkatini çekerken, bölgedeki balıkçılar arasında da ilgi uyandırdı. Uzun yıllardır balıkçılık yapan Feyzullah Altuner, bu büyüklükte bir balığın nadir bulunduğunu belirtti ve tezgahlarında 25-30 çeşit balık bulunduğunu ve turna balığının kilosunu 350 liradan satışa sunduklarını ifade etti.