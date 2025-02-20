Dondurucu soğukta ilginç görüntüler! Süs havuzuna atlayıp böyle eğlendiler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin dondurucu soğukta süs havuzuna atlaması görenleri şaşkına çevirdi!

Hava sıcaklığının eksi 4’e kadar düştüğü ilçede bir grup arkadaş kendi aralarında şakalaşıp dondurucu soğuğa aldırış etmeden suyla dolu süs havuzuna atladı. Birbirlerini ıslatan gençler bir süre sonra havuzdan çıkarak bölgeden ayrıldı.