Dronu gören ayı ailesi kameralara böyle yansıdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar kameralara yakalandı. Ormanlık alanda dinlenen bir anne ayı ve yavruları, yanlarına kadar yaklaşan dronu görünce önce şaşkınlıkla baktı. Meraklı gözlerle havadaki cihazı izleyen ayı ailesi, ardından hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Boz ayılar ilçede sık sık görüntüleniyor.