Dronu gören ayı ailesi kameralara böyle yansıdı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar kameralara yakalandı. Ormanlık alanda dinlenen bir anne ayı ve yavruları, yanlarına kadar yaklaşan dronu görünce önce şaşkınlıkla baktı. Meraklı gözlerle havadaki cihazı izleyen ayı ailesi, ardından hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Boz ayılar ilçede sık sık görüntüleniyor.
İLGİLİ HABERLER
Sıkça Sorulan Sorular
Boz ayı nedir?
Boz ayı, Ursus cinsine bağlı Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşar. Aynı zamanda Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biridir.