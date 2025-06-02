Duvara son hızla çarpan at telef oldu! "Kaza oldu sandık"

Hatay'ın Kumlu ilçesi Uzunkavak Mahallesi'nde bir at, üzerinde kimsenin olmadığı esnada koşarak kendini duvara vurdu. Oracıkta telef olan atın koşarak duvara çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Atın olaydan önce bir şeyden korktuğunu söyleyen bir vatandaş, duvara tosladığı anları anlatan Kerim Çakıcı, "Duvara vurduktan sonra telef oldu. At çok sert şekilde kafasını duvara vurdu. Kaza oldu sandık" ifadelerini kullandı.