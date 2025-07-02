Esenyurt'ta bina bir anda yola çöktü, son anda kurtuldular

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina bir anda yola çöktü

İnönü Mahallesi 374 Sokak'taki olayda boşaltılan binanın yıkımına başlandığı sırada bina bir anda yola çöktü. İş makinesi operatörü ve çalışanlar kaçarak binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay esnasında yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önlendi. Şans eseri yaralanan olmadı. Çökme anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Çöken bina da havadan görüntülendi.