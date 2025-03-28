Eskişehir’de kanlı gece: İki grup arasında bıçaklı kavga

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Üniversite Caddesi üzerindeki bir tekel bayii önünde yaşanan olayda, T.E.C. adlı kişi göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Çevredeki esnaf tişörtle tampon yaparak ilk müdahalede bulundu. T.E.C., sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya tanık olan esnaf Veysel Tepe, yaralıya müdahale anlarını şöyle anlattı: “Dükkanımın önüne geldi ve yere yığıldı. Her yeri kan içindeydi. Hemen tişörtle yaralarına bastırdım. Ambulans yaklaşık yarım saat sonra geldi. İki bıçak yarası vardı ama göğsündeki oldukça derindi. Bilinci açıktı, onun kapanmaması için uğraştık. Şahısları tanımıyorum, ilk kez gördüm.”