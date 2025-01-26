Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu
26-01-2025 11:16
| Güncelleme: 26-01-2025 11:16
Konya'da yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Demirkaya, 2007 yılında eşinin kaza geçirmesiyle evin geçimine katkı sağlamak için önce kağıt ve hurda toplamaya başladı. Daha sonra bu işi bırakarak Merkez Selçuklu ilçesi Adakale Caddesi'nde bir simit tezgahı açtı ve 3 yıldır sabah erken saatlerden itibaren güler yüzüyle müşterilerini karşılayarak simit satıyor. İşini sıcak-soğuk demeden aksatmadan sürdüren ve "simitçi teyze" olarak tanınan Demirkaya, simit satmaya başlamasının geçim kaygısından doğduğunu belirterek, "Hurda toplarken de düşünüyordum başka ne yapabilirim diye. Simit satmaya karar verdim. Bu işe o şekilde başladım, çok şükür ekmeğimi kazanıyorum" dedi.