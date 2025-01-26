Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>YAŞAM>Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu

Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu

26-01-2025 11:16 | Güncelleme: 26-01-2025 11:16
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Konya'da yaşayan 58 yaşındaki Menekşe Demirkaya, 2007 yılında eşinin kaza geçirmesiyle evin geçimine katkı sağlamak için önce kağıt ve hurda toplamaya başladı. Daha sonra bu işi bırakarak Merkez Selçuklu ilçesi Adakale Caddesi'nde bir simit tezgahı açtı ve 3 yıldır sabah erken saatlerden itibaren güler yüzüyle müşterilerini karşılayarak simit satıyor. İşini sıcak-soğuk demeden aksatmadan sürdüren ve "simitçi teyze" olarak tanınan Demirkaya, simit satmaya başlamasının geçim kaygısından doğduğunu belirterek, "Hurda toplarken de düşünüyordum başka ne yapabilirim diye. Simit satmaya karar verdim. Bu işe o şekilde başladım, çok şükür ekmeğimi kazanıyorum" dedi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu - YAŞAMYAŞAM
Evinin geçimi için simit tezgahıyla hayata tutundu
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Alkolü fazla kaçırıp ortalığı karıştırdılar! Gençlere meydan dayağı kamerada
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Çanakkale Savaşları'ndan kalma 110 yıllık mayın imha edildi
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi - GÜNDEMGÜNDEM
Müsilaj kabusu geri döndü! Su altı kamerası ile görüntlendi
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü - GÜNDEMGÜNDEM
Taksici ödemeyi alamayınca çileden çıktı! Yolcusunu tekme tokat dövdü
Almanya'da aşırı sağ tehdidine karşı protesto - DÜNYADÜNYA
Almanya'da aşırı sağ tehdidine karşı protesto
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı - GÜNDEMGÜNDEM
Boğulan vatandaşa hayat kurtaran müdahale! İlk yardım eğitimi işe yaradı
İETT otobüsü yolda kaldı vatandaşlar yol boyu itti - GÜNDEMGÜNDEM
İETT otobüsü yolda kaldı vatandaşlar yol boyu itti
Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, NATO'nun nüfus raporunu açıkladı: 300 bini geçen yerlerde yaşanmaz! - GÜNDEMGÜNDEM
Doç. Dr. Ramazan Kurtoğlu, NATO'nun nüfus raporunu açıkladı: 300 bini geçen yerlerde yaşanmaz!
Nadir rastlanan olay: 6 gezegen yan yana sıralandı! - YAŞAMYAŞAM
Nadir rastlanan olay: 6 gezegen yan yana sıralandı!
Abant Gölü beyaza büründü: Karpostallık görüntüler oluştu! - YAŞAMYAŞAM
Abant Gölü beyaza büründü: Karpostallık görüntüler oluştu!
Uludağ'da göz gözü görmüyor! O araçların girişi yasaklandı - GÜNDEMGÜNDEM
Uludağ'da göz gözü görmüyor! O araçların girişi yasaklandı
Ayağında salladı, ninni söyledi! Elazığlı balıkçını izleyenleri güldürdü - GÜNDEMGÜNDEM
Ayağında salladı, ninni söyledi! Elazığlı balıkçını izleyenleri güldürdü
Tartıdaki akılalmaz hile! Seyyar satıcının oyununu vatandaş bozdu - GÜNDEMGÜNDEM
Tartıdaki akılalmaz hile! Seyyar satıcının oyununu vatandaş bozdu
Köpek kurtarma operasyonu! Vatandaşlar kanalizasyonun başında seferber oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Köpek kurtarma operasyonu! Vatandaşlar kanalizasyonun başında seferber oldu
'Siz şaka mısınız ağabey!' Yayaya yol vermeyen sürücü ceza yiyince şoke oldu - GÜNDEMGÜNDEM
'Siz şaka mısınız ağabey!' Yayaya yol vermeyen sürücü ceza yiyince şoke oldu
Nadir rastlanan olay: 6 gezegen yan yana sıralandı! - YAŞAMYAŞAM
Nadir rastlanan olay: 6 gezegen yan yana sıralandı!
Abant Gölü beyaza büründü: Karpostallık görüntüler oluştu! - YAŞAMYAŞAM
Abant Gölü beyaza büründü: Karpostallık görüntüler oluştu!
Kıbrıs'tan dönen genç kız ekipleri alarma geçirdi! - YAŞAMYAŞAM
Kıbrıs'tan dönen genç kız ekipleri alarma geçirdi!
Kış günlerinde minik dostları unutmadılar! Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına destek - YAŞAMYAŞAM
Kış günlerinde minik dostları unutmadılar! Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına destek
Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı! - YAŞAMYAŞAM
Sığırcık kuşlarının dansı hayran bıraktı!
Su samuru gören vatandaşlar şaşkına döndü! - YAŞAMYAŞAM
Su samuru gören vatandaşlar şaşkına döndü!
Bakara Suresi'nden esinlenen Hamidiye Camii, ilgi topluyor - YAŞAMYAŞAM
Bakara Suresi'nden esinlenen Hamidiye Camii, ilgi topluyor
LPG'li araba kullananlar dikkat! '6 ayda bir yapmanız gerekiyor' diyerek uyardı: Aksi halde patlayabilir - YAŞAMYAŞAM
LPG'li araba kullananlar dikkat! '6 ayda bir yapmanız gerekiyor' diyerek uyardı: Aksi halde patlayabilir
Midye yiyen kişi içinden çıkan altınla şaşkınlığa uğradı - YAŞAMYAŞAM
Midye yiyen kişi içinden çıkan altınla şaşkınlığa uğradı