Feci kaza kamerada! Yaşlı adam metrelerce savruldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde; Sezai E.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Süleyman Genç'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam metrelerce savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Süleyman Genç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın meydana geldiği anlar, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaşlı vatandaşın yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu esnada otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.