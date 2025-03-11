Fırıncıların devrimi: Atlet gitti takım elbise geldi

Kahramanmaraş'ta 3 genç girişimci fırıncılık mesleğine farklı bir soluk getirdi. Mehmet Çağlarsu, Emre Bolat ve Hurşit Kaan Bolat fırıncılık mesleğini geleneksel yöntemlerle modern bir anlayışla birleştirdi.

FIRININ BAŞINA TAKIM ELBİLE İLE GEÇTİLER

Alışılagelmiş imajı değiştiren gençler, fırının başına takım elbiseli halde geçti. Fırıncılık mesleğini sadece pide ve yemek pişirmek olarak görmeyen gençlerin, aynı zamanda bir sanat ve hizmet anlayışı olarak ele alıp çalışması beğeni topluyor.

"ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR, SONRA TEBRİK EDİYORLAR"

Genç girişimcilerden Emre Bolat, "Biz bu mesleği yıllardan bu yana yapıyoruz. Mesleği geliştirmek adına bir çalışmada bulunarak arkadaşlarla takım elbise ile çalışmaya karar verdik. Dünyada böyle bir şey yok, biz de bu şekilde çalışmaya karar verdik" dedi.