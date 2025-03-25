Genç kadın dehşeti yaşadı! Önce yumruk attı sonra taciz etti

Esenyurt'ta kaydedilen görüntüler şoke etti. Dehşete düşüren olayda takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlice girip saklanan şahıs, kadının dışarı çıkmasını bekledi. Bir süre sonra dışarı çıkan kadının arkasından yanaşan saldırgan kadına önce yumruk attı ardından da taciz ettiği iddia edildi. Şüphelinin, apartmandan çıkan kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın apartmandan dışarıya çıktığı sırada, şahsın peşine takılıp kadına saldırdığı ve kadının çığlık atıp yardım istediği anlar yer aldı. Kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.