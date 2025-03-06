Hırsızlar ramazanı fırsat bildi! Cemaat namaza durdu, ayakkabılar saniyesinde gitti

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Hayırseverler Camii'nde kılınan Teravih namazı sırasında, cemaat namaza durduğu esnada iki hırsız caminin ayakkabılık bölümüne girdi.

BEĞENDİKLERİNİ GİYİP GİTTİLER

Çok sayıda ayakkabı arasından seçim yapan hırsızlar, beğendikleri ayakkabıları giyerek hızla camiden uzaklaştı. Olay anı caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ayakkabılarının çalındığını fark eden cemaat durumu cami yetkililerine bildirdi. Hırsızların yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.