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Hong Kong’da 2 Trabzonlu karşılaşırsa: Sosyal medyada gündem oldu!

09-01-2025 20:50 | Güncelleme: 09-01-2025 20:57
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Hong Kong’da iki Trabzonlunun karşıladığı anlar gündem oldu. Hong Kong’da iş nedeniyle bulunan biri pilot diğer gemi personeli Trabzonlunun karşıdan karşıya geçerken karşılaştığı anlar sosyal medyada dikkat çekti. Pilot olan kişi o anları anbean kayda alırken, gemi personelinin üzerinde Trabzonspor forması olduğu görüldü...

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