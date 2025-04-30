İnatçı iki sürücünün yol verme kavgası kamerada!

Bursa'da gece saatlerinde birbirleriyle yol verme meselesi nedeniyle zıtlaşan iki otomobil sürücüsü, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canlarını riske attı.

DİĞER SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın zaman zaman birbirlerinin önüne kırdığı ve trafiğin akışını tehlikeye soktuğu anlar yer aldı. Olayın yaşandığı güzergâhta diğer sürücülerin tepki verdiği görüldü.