İstanbul depreminde camdan atladılar: Vali Gül ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından tedavi altına alınan yaralıları hastanede ziyaret etti.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek deprem nedeniyle tedavi gören vatandaşların durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Gül, ziyareti sırasında yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık ekiplerine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası yaklaşık 151 kişi yüksekten atlama sebebiyle yaralanmıştı.