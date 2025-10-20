İstanbul'da faciadan dönüldü! Sürücü aracıyla kafeye daldı

Pendik'te akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir kadın sürücünün tansiyonu düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle yol kenarında park halindeki araca çarptıktan sonra da bariyerleri aşarak bir dükkana girdi. Çarpmanın etkisiyle araç ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Sürücünün ve çevredekilerin yara almadan atlattığı kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.