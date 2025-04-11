İstanbul'da yaya geçidinde şaşkına çeviren olay!

İstanbul Pendik’te bir yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaş, hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay Kavakpınar Mahallesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yaya geçidini kullanarak caddeyi geçmeye çalışan kişi, dikkatsizce ilerleyen iki sürücünün aracının altında kalmaktan son anda kendini geri çekerek kurtuldu. O anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından iki sürücüye işlem yapıldığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.