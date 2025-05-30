İstanbul'un Fethi'nin 572. yılında 572 hatim, 2025 Yasin, 1453 Fetih Suresi okundu

Bursa'daki Muradiye Külliyesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası II. Murat Han ve annesi Hüma Hatun'un kabirleri başında, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla 572 hatim, 2025 Yasin ve 1453 Fetih Suresi okunarak dua edildi. Cuma namazını Fatih Camii İmam Hatibi Yusuf Yılmaz kıldırırken, Kur'an-ı Kerim'i Ayasofya Camii Kebir Müezzini Şükrü Asıleren okudu. Hatim duasını ise Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır yaptı.