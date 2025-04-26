İzleyenler dehşete düştü! Dengesini kaybedip beton zemine çakıldı
Adana'nın Seyhan ilçesinde klimacı Halil Balcı isimli vatandaş, bir binanın 3. katında klimanın dış ünitesini monte ettiği dengesini kaybedip beton zemine çakıldı.
Adamın düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Sağlık ekipleri Balcı'yı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Balcı'nın hastanede tedavisi sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, Balcı'nın düşme anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.