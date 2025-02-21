Kar yağdı, deve kuşu sevincini böyle gösterdi! O anlar kameraya yansıdı

Sakarya'da etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın tadını çıkaranlar sadece insanlar olmadı. Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda yaşayan bir deve kuşu, beyaz örtüye bürünen doğada adeta dans ederek keyifli anlar yaşadı.