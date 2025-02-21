Kar yağdı, deve kuşu sevincini böyle gösterdi! O anlar kameraya yansıdı
Sakarya'da etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın tadını çıkaranlar sadece insanlar olmadı. Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda yaşayan bir deve kuşu, beyaz örtüye bürünen doğada adeta dans ederek keyifli anlar yaşadı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Gölya Tabiat Parkı nerede ve ziyaretçilere açık mı?
Gölya Tabiat Parkı, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yer almaktadır. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere açıktır.