Kayseri’de polisten kaçan 17 yaşındaki sürücüye rekor ceza: Makbuzu görünce sinir krizi geçirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri 17 yaşındaki Y.K.’nin kullandığı hafif ticari araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü polislerin ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Bir süre devam eden kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K.’nın ehliyetinin otomobil sürmeye yetersiz olduğu belirlendi. Y.K.’ya trafiğin ilgili maddelerince 335 bin TL idari para cezası yazıldı. Y.K. ceza makbuzunu imzalandığı sırada cezanın miktarını öğrenince ‘Dershane param gitti’ diyerek sinir krizi geçirdi.