Korkunç kaza kamerada! Motosiklet sürücüsünün bacağı koptu

Üsküdar Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen kaza dehşete düşürdü. Hafriyat kamyonu iddiaya göre, yokuş aşağı indiği sırada frenleri tutmadı. Freni tutmayan kamyon cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mahir Tulgar yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle savrularak motosiklete çarpıp yan yattı. Kazada motosiklet sürücünün bacağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza nedeniyle park halindeki iki otomobil de zarar gördü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.