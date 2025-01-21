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LPG'li araba kullananlar dikkat! '6 ayda bir yapmanız gerekiyor' diyerek uyardı: Aksi halde patlayabilir
21-01-2025 15:19
| Güncelleme: 21-01-2025 15:20
Artan benzin fiyatları nedeniyle LPG'ye yönelen sürücülere, sanayi ustaları periyodik bakımların önemini hatırlatarak uyarılarda bulundu. LPG ustası Mehmet Emin İnce, araçlarda altı ayda bir veya üç ayda bir yapılan bakımların aksatılmaması gerektiğini, aksi takdirde LPG kaçakları ve tankın çürümesi nedeniyle patlamalar yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca LPG tanklarının on yılda bir değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan İnce, 10 bin kilometrede bir bakımın da yapılmasının araç güvenliği ve performansı için şart olduğunu söyledi. İnce, yeni araç sahiplerinin dahi tasarruf amacıyla LPG sistemine yöneldiğini ekledi.