Magandalar asker eğlencesinde yine hortladı! O anlar kamerada

Bursa'nın Kestel ilçesinde asker eğlencesinde yine magandalar hortladı. Silahların ateşlenmesiyle gölgelenen eğlenceye katılan bazı eşkıyalar, havaya ateş açarak büyük paniğe neden oldu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve görüntülerden tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.