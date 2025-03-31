Mama kabını sahiplenen köpek, kediyi kıskanınca bakın ne yaptı! Kamera kaydı olmasa kimse inanmaz

Bursa'nın İznik ilçesinde kedi ile köpek arasında yaşanan sevimli bir olay izleyenleri gülümsetti. Petshop işletmecisi Burak Oruç, her sabah dükkanının önüne sokak hayvanları için mama ve su kabı bırakıyordu. Ancak bir sabah mama kabının yerinde olmadığını fark edince güvenlik kameralarını incelemeye karar verdi.

KÖPEĞİN 'MAMA KABI PLANI'

Kamera kayıtlarını izleyen Oruç, oldukça eğlenceli bir manzarayla karşılaştı. Görüntülerde, her zamanki gibi mama kabının başına gelen kedi ve köpeklerin, aralarında herhangi bir kavga çıkmadan beslendiği görüldü. Ancak bir köpeğin, kediyi kıskanarak dolu mama kabını ağzına alıp karşı kaldırıma taşıdığı anlar dikkat çekti. Sevimli dostların arasındaki kıskançlık anı, izleyenleri kahkahaya boğdu.