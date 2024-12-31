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Okul bahçesine girdi, öğrencilerle top oynadı! Köpeğin güldüren anları kamerada
31-12-2024 09:42
| Güncelleme: 31-12-2024 09:44
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda, öğrenciler beden dersi için okul bahçesine çıktı. Burada top oynamaya başlayan öğrencilere davet bir misafir katıldı. maç yapmaya başladı. Okul bahçesine giren köpeğin, öğrencilerle birlikte koşup topa hamle yapıp almaya çalıştığı anlar yüzleri güldürdü.