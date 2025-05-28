Okula giren yılan öğretmen tarafından yakalandı

Sivas’ta Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler okulun bahçesinde gördükleri yılan sebebiyle panik oldu. Öğretmen Devran Çelik ve öğrencilerin uğraşları sonucu yılan kontrollü şekilde yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

ÇUVALA KOYARAK ARAZİYE BIRAKTI

Yılanı korkusuzca yakalayarak doğaya bırakan Devran Çelik, "Yılanı ilk başta öğrencilerimiz görmüştü. Çok korkmuşlar, panikle benim yanıma geldiler. Ben yılanı ilk gördüğümde, yılana zarar vermemeleri gerektiğini, onun da zararsız bir hayvan olduğunu söyledim. Kendiliğinden geldiği yere tekrar gideceğini söyledim. Bir süre gözlemledikten sonra yılanın okul binasının içine girmeye çalıştığını fark ettim. Kontrollü bir şekilde, yanımda bulunan cesur bir öğrenci ile yılanı çuvala koyduk. Daha sonra boş bir araziye bıraktık. Hayvan da bizden çok korkmuştu, zararsız bir hayvandı, kimsenin korkmasına gerek yok" diye konuştu.