Polislerin denetimleri sürüyor! Bu sefer ceza değil, çikolata dağıttılar

Düzce'de trafik ekipler, İstanbul-Ankara yolu üzerinde Bayram denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kontrol noktasında sürücülere ve yolculara kemer konusunda uyarılarda bulunan polis ekipleri, çikolata ikramında bulundu.

TRAFİKTE YOĞUNLUK DEVAM EDECEK

Bayramda trafiğin yoğun olacağını ve birkaç gün boyunca bunun devam edeceğini belirten ekipler, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.