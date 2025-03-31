Önce asker sonra polis oldu! Sahte üniformalı dolandırıcının ifadesi şoke etti

İzmir'de askeri üniformayla taksici esnafını dolandırmaktan ceza alan dolandırıcı bu sefer de sahte polis oldu. Sahte polisi, yazlık üniformaları ele verirken, yakalanan şüphelinin emniyetteki ifadesinde psikolojisinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.

"SEVİYORUM, GİYİYORUM"

İçişleri Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre hala kışlık kıyafetin geçerli olduğunu bilen polis ekipleri, Semih B.'den şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda dolandırıcılıktan aranması çıkınca gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen Semih B. ilk sorgusunda psikolojisinin bozuk olduğunu belirtip "Resmi üniformaları seviyorum o yüzden giyiyorum" dedi.