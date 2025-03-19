Sakarya'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu! Yangın havadan görüntülendi

Sakarya'da öğle saatlerinde meydana gelen olayda; ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda bulunan bir atölyede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek atöylenin büyük bir bölümüne yayıldı.

12 EKİP VE 30 PERSONEL YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Durumun ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının, birçok üretim tesisine de sıçradığı öğrenilirken, 12 ekip ve 30 personel yangını söndürmeye çalışıyor. Alevlere teslim olan iş yeri drone ile havadan görüntülendi.