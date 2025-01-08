Sis bulutları ortaya masalsı manzaralar çıkarttı!
08-01-2025 20:18
| Güncelleme: 08-01-2025 20:19
Kırıkkale'de dronla kaydedilen tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Dinek Dağı, sis bulutları arasında adeta kartpostallık bir görsel şölen sundu. Bölgedeki oluşan kartpostallık manzara dronla yaklaşık 500 metre yükseklikten kaydedildi. Görüntülerde, sis bulutlarının nehir üzerinde dans eder gibi süzülmesi, dikkat çekti. Benzer şekilde kentin en yüksek noktalarından biri olan bin 744 rakımlı Dinek Dağı'nda da sis etkileyici manzaralar oluşturdu...