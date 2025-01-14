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Sislerle bezenmiş Karahisar Kalesi mest etti: Telefona duvar kağıdı yapmalık görüntüler

14-01-2025 12:16 | Güncelleme: 14-01-2025 12:16
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde yoğun sisin etkisiyle tarihi Karahisar Kalesi, etkileyici manzaralar sundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından dronla kaydedilen bu etkileyici görüntüler, şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini yansıtarak sosyal medyada, Aydın Baş Hang Drum enstrümanı eşliğinde büyük ilgi gördü.

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