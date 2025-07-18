Sokak ortasında silahlı, sopalı kavga! Polis ateş açtı

Muş'ta kent merkezinde akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içinde silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin elinde pompalı tüfek, diğerinin elinde sopa olduğu görüldü. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, tarafların birbirine saldırmasını engellemek için havaya uyarı ateşi açtı. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı bildirilirken, kavgaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.