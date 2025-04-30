Sürücüye pompalı tüfekle saldırdı! Dehşet anları kamerada

Merkez Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle otomobil sürücüsüne saldırmak istedi. Tüfeğin tutukluluk yapması üzerine otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlattı.



Görüntülerde, pompalı tüfekli saldırgan otomobil içindeki sürücüye saldırması ve uzaklaşması yer aldı. Görüntülerin devamında sürücünün, saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirdiği de görüldü. Çevredeki bir vatandaşın saldırganın elinden pompalı tüfeği alması da görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.