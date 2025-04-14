Tünelde korku dolu anlar! Tır alev alev yandı

İstanbul'da akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarındaki tünelde dehşet dolu anlar yaşandı. Pendik Tersane Kavşağı TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan tünelde meydana gelen olayda, tünelde seyir halinde olan bir tırın kupa kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark ederek aracı yol kenarına çeken sürücü hızla uzaklaştı. Kısa süre sonra ise tırın kupa kısmı alev alev yandı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın sırasındaki patlama anı kameralara yansıdı.