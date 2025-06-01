Uyuşturucu adeta zombiye çevirdi! Gençlerin içler acısı hali kamerada

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir caddede 2 şahsın bilinçsizce davrandığını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbarın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki şahıs, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki vatandaşların olaydan duyduğu rahatsızlık ve endişe ise dikkat çekti. Vatandaşlar, bölgede benzer olayların artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.