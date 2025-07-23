Vinç lastiği patladı, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı! O anlar kamerada

Saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa’da meydana gelen olayda cadde üzerinde seyir halinde olan vinç refüjdeki demir bariyerlerin üzerinden geçtiği sırada tekerleklerinden biri büyük bir gürültüyle patladı. Olayın ardından aracı durduran vinç sürücüsü, bir süre bekledikten sonra tekrar hareket etmek istedi. Ancak bu sırada demirlerin üzerinden geçen başka bir lastik daha patladı. Patlama sırasında çevrede bulunan bir kadın ile bir çocuk etrafa savrulan cisimler nedeniyle hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri geldi. Olayın ardından yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Bölgede ise trafik yoğunluğu oluştu. Zabıta ekiplerinin müdahalede bulunduğu öğrenildi.

