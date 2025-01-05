Yurdun doğusunda kar bastırdı: Araçlar mahsur kaldı!

Bursa’da herkesin gözü önünde amcasını defalarca bıçakladı!

SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde böyle andı

Park halindeki otomobile çarpıp takla attı! O anlar kamerada

GÜNDEM

Göle düşen çocuğu kurtarmak için bir saniye bile düşünmedi! Kahraman baba kamerada