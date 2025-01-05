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Yurdun doğusunda kar bastırdı: Araçlar mahsur kaldı!

05-01-2025 23:09 | Güncelleme: 05-01-2025 23:11
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Elazığ’da kar yağışı nedeniyle Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Elazığ’da kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, bazı araçlar Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılan araçların Sivrice ilçesine ulaşmaları sağlandı...

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