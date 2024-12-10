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Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar
10-12-2024 17:06
| Güncelleme: 10-12-2024 17:20
Suriye'de devrilen ve yüz binlerce kişiyi işkence eden Beşşar Esed rejiminin kısa süre önce öldürüldüğü kişilerin cesetlerine ulaştı. Sednaya Hapishanesi ve diğer işkence merkezlerindeki vahşetin izlerini Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Başkent Şam'daki el-Müctehid Hastanesi'nde kefenleri üzerine hapishanelerdeki kodlara uygun numaralar yazılmış ancak isimleri bulunmayan cesetler görüldü.