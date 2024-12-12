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Esad'ın istihbaratçısı lastik botla firar etti! Lübnan'a gidiyor

12-12-2024 10:06 | Güncelleme: 12-12-2024 10:12
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Muhalifler Şam kapılarına dayanınca milyarlarca dolarla arkasına bile bakmadan Rusya'ya kaçan Esad, geride suç ortaklarını bıraktı. Rejimin diktatörü Esad, Rusya'dan sığınma hakkı alırken 13 yıl boyunca halka ölüm yağdıran isimler de farklı yollardan ülkeyi terk etmeye başladı. Ülkeden kaçmaya çalışan savaş suçluları, milyonlara yaşattıkları gibi mülteci durumuna düştü. Bu kapsamda Esad'ın sır küpü olarak bilinen rejimin istihbarat sorumlusu Ali Memlük, ailesiyle birlikte bir botla Lübnan'a kaçarken görüntülendi.

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