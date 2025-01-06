Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>DÜNYA>FBI görüntüleri yayımladı: Akıllı gözlükle kaydedilmiş!

FBI görüntüleri yayımladı: Akıllı gözlükle kaydedilmiş!

06-01-2025 06:45 | Güncelleme: 06-01-2025 06:49
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Banu İriç

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen araçlı saldırıya dair önemli bulguları kamuoyuyla paylaştı. FBI, saldırıyı gerçekleştiren 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar’a ait video kayıtlarını yayımladı ve saldırının ayrıntılarını açıkladı. FBI Özel Ajanı Lyonel Myrthil, Jabbar’ın saldırı sırasında kayıt yapabilen "akıllı gözlük" kullandığını belirtti. Yapılan incelemelerde, saldırganın Ekim 2024'te New Orleans’a iki kez gelerek video çekimleri yaptığı tespit edildi. Jabbar’ın bu kayıtları, saldırıyı planlamak için kullandığı düşünülüyor. Yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Bourbon Caddesi’nde aracını kalabalığın üzerine süren Jabbar, 15 kişinin hayatını kaybetmesine, 35 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. FBI, Jabbar’ın caddedeki iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcılar yerleştirdiğini ancak bu düzeneklerin bilinmeyen bir sebepten dolayı infilak etmediğini açıkladı. Amerikalı yetkililer, saldırının motivasyonunu henüz açıklığa kavuşturamazken, FBI soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini duyurdu.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
FBI görüntüleri yayımladı: Akıllı gözlükle kaydedilmiş! - DÜNYADÜNYA
FBI görüntüleri yayımladı: Akıllı gözlükle kaydedilmiş!
Pes dedirten hırsızlık! Rol keserek çaldılar - GÜNDEMGÜNDEM
Pes dedirten hırsızlık! Rol keserek çaldılar
Yurdun doğusunda kar bastırdı: Araçlar mahsur kaldı! - YAŞAMYAŞAM
Yurdun doğusunda kar bastırdı: Araçlar mahsur kaldı!
Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı! - SPORSPOR
Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı!
Bursa’da herkesin gözü önünde amcasını defalarca bıçakladı! - YAŞAMYAŞAM
Bursa’da herkesin gözü önünde amcasını defalarca bıçakladı!
SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde böyle andı - DÜNYADÜNYA
SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde böyle andı
İngiltere beyaz örtüyle kaplandı: Uçuşlar askıya alındı - DÜNYADÜNYA
İngiltere beyaz örtüyle kaplandı: Uçuşlar askıya alındı
Off-Road pistinde Türk bayrağına örnek saygı gösterisi - GÜNDEMGÜNDEM
Off-Road pistinde Türk bayrağına örnek saygı gösterisi
Bursa'da tarihi keşif! Tarlayı sürerken buldu - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Bursa'da tarihi keşif! Tarlayı sürerken buldu
Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı - GÜNDEMGÜNDEM
Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı
Avcılar'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Mahalleyi ayağa kaldırdı! - GÜNDEMGÜNDEM
Avcılar'da ehliyetsiz sürücü dehşeti: Mahalleyi ayağa kaldırdı!
Ağrı Dağı'nda görsel şölen! - GÜNDEMGÜNDEM
Ağrı Dağı'nda görsel şölen!
Hayatlarını tehlikeye attılar! Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri hoplattı - GÜNDEMGÜNDEM
Hayatlarını tehlikeye attılar! Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri hoplattı
Park halindeki otomobile çarpıp takla attı! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Park halindeki otomobile çarpıp takla attı! O anlar kamerada
Göle düşen çocuğu kurtarmak için bir saniye bile düşünmedi! Kahraman baba kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Göle düşen çocuğu kurtarmak için bir saniye bile düşünmedi! Kahraman baba kamerada
Kontrolden çıkan araç karşı yöne uçtu, metrelerce sürüklendi - GÜNDEMGÜNDEM
Kontrolden çıkan araç karşı yöne uçtu, metrelerce sürüklendi
SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde böyle andı - DÜNYADÜNYA
SOLOTÜRK Ferdi Tayfur'u göklerde böyle andı
İngiltere beyaz örtüyle kaplandı: Uçuşlar askıya alındı - DÜNYADÜNYA
İngiltere beyaz örtüyle kaplandı: Uçuşlar askıya alındı
Uçağın fabrika çatısına çakılma anı kamerada! Aniden alev topuna döndü - DÜNYADÜNYA
Uçağın fabrika çatısına çakılma anı kamerada! Aniden alev topuna döndü
Yeni yılın en talihsizleri! Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı - DÜNYADÜNYA
Yeni yılın en talihsizleri! Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Romanya Schengen'e dahil oldu ilk geçen köpek oldu! - DÜNYADÜNYA
Romanya Schengen'e dahil oldu ilk geçen köpek oldu!
Suriye'de bombalı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü - DÜNYADÜNYA
Suriye'de bombalı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü
ABD’de araç kalabalığa daldı! Görüntüler dehşete düşürdü - DÜNYADÜNYA
ABD’de araç kalabalığa daldı! Görüntüler dehşete düşürdü
Ukrayna ilk kez İDA ile Rus helikopterini düşürdü! İşte o anlar - DÜNYADÜNYA
Ukrayna ilk kez İDA ile Rus helikopterini düşürdü! İşte o anlar
Yeni Zelanda havai fişek gösterileriyle '2025'e merhaba' dedi - DÜNYADÜNYA
Yeni Zelanda havai fişek gösterileriyle '2025'e merhaba' dedi