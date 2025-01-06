FBI görüntüleri yayımladı: Akıllı gözlükle kaydedilmiş!
06-01-2025 06:45
| Güncelleme: 06-01-2025 06:49
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen araçlı saldırıya dair önemli bulguları kamuoyuyla paylaştı. FBI, saldırıyı gerçekleştiren 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar’a ait video kayıtlarını yayımladı ve saldırının ayrıntılarını açıkladı.
FBI Özel Ajanı Lyonel Myrthil, Jabbar’ın saldırı sırasında kayıt yapabilen "akıllı gözlük" kullandığını belirtti. Yapılan incelemelerde, saldırganın Ekim 2024'te New Orleans’a iki kez gelerek video çekimleri yaptığı tespit edildi. Jabbar’ın bu kayıtları, saldırıyı planlamak için kullandığı düşünülüyor.
Yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Bourbon Caddesi’nde aracını kalabalığın üzerine süren Jabbar, 15 kişinin hayatını kaybetmesine, 35 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. FBI, Jabbar’ın caddedeki iki noktaya uzaktan kumandalı patlayıcılar yerleştirdiğini ancak bu düzeneklerin bilinmeyen bir sebepten dolayı infilak etmediğini açıkladı.
Amerikalı yetkililer, saldırının motivasyonunu henüz açıklığa kavuşturamazken, FBI soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini duyurdu.