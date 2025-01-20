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Güney Koreli taksiciden alkışlanacak hareket! Aracına Türk binince bakın ne yaptı
20-01-2025 13:56
| Güncelleme: 20-01-2025 14:00
Güney Kore'de bir taksici, aracına binen Türklerin anıt mezarlığına gideceğini öğrenince para almadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Türk'e ve Türkiye'ye teşekkür eden sürücü, "Dedelerinizi ziyarete mi geldiniz? Ülkemizin gelişmesine çok katkınız oldu, size minnettarım. Türkleri asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.