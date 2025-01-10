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Havalimanında güldüren kaza! Yaşlı kadın yürüme bandıra girdi, çalışanlar şoke oldu
10-01-2025 13:06
| Güncelleme: 10-01-2025 13:09
Rusya’nın Vladikavkaz Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Check-in işlemi için biletini almak üzere hareket eden yaşlı kadın, yanlışlıkla bagajların geçtiği banda yöneldi. Durumu fark etmeyen yaşlı kadın, yürüyerek ilerlemeye çalıştı. Bandın üstünde düşen kadın, makineye girerek gözden kayboldu. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.